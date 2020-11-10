В России предложили продлить детские пособия в 10 тысяч рублей

Россияне просят правительство продлить детские выплаты размером в 10 тысяч рублей. Соответствующая петиция появилась в социальной сети «ВКонтакте».
Инициативу авторы объясняют повторным введением ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Родители надеются на финансовую поддержку государства, которая может значительно помочь семейному бюджету. «Давайте подпишем петицию, чтобы продлили выплаты на детей по 10 000 рублей на детей от 0 до 16 лет в связи с обострением инфекции», — говорится в сообщении. Документ подписали более 50 тысяч человек.
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