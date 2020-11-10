10 ноября 2020

В России предложили продлить детские пособия в 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, мама с ребенком
Родители надеются на финансовую поддержку государства, которая может значительно помочь семейному бюджету Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россияне просят правительство продлить детские выплаты размером в 10 тысяч рублей. Соответствующая петиция появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Инициативу авторы объясняют повторным введением ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Родители надеются на финансовую поддержку государства, которая может значительно помочь семейному бюджету. «Давайте подпишем петицию, чтобы продлили выплаты на детей по 10 000 рублей на детей от 0 до 16 лет в связи с обострением инфекции», — говорится в сообщении. Документ подписали более 50 тысяч человек.

Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», правительство оказало поддержку семьям с детьми. Речь идет о тех, кто еще не достиг 16 лет: для молодых российских граждан такого возраста были организованы выплаты в 10 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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