10 ноября 2020

Война в Карабахе продолжится, несмотря на перемирие

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, город шуши, собор святого христа всеспасителя
Любая сила, пришедшая к власти, будет выступать с идеями реванша, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Несмотря на соглашения между Азербайджаном и Арменией по Карабаху, война еще не окончена. Об этом в своем Instagram заявил политолог и журналист Максим Шевченко.

«Кому-то покажется, что карабахская война закончена с подписанием соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. Но, конечно, это не так», — заявил Шевченко. Он объяснил, что недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане требуют его отставки. Любая сила, пришедшая к власти, будет выступать с идеями реванша, считает политолог. «Любая сила, которая сейчас придет к власти, не сможет сказать, что мы проиграли», — уточнил он.

Ранее Пашинян сообщил о том, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха. Согласно договору, Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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