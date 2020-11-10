Война в Карабахе продолжится, несмотря на перемирие

Несмотря на соглашения между Азербайджаном и Арменией по Карабаху, война еще не окончена. Об этом в своем Instagram заявил политолог и журналист Максим Шевченко.
«Кому-то покажется, что карабахская война закончена с подписанием соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. Но, конечно, это не так», — заявил Шевченко. Он объяснил, что недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане требуют его отставки. Любая сила, пришедшая к власти, будет выступать с идеями реванша, считает политолог. «Любая сила, которая сейчас придет к власти, не сможет сказать, что мы проиграли», — уточнил он.
Ранее Пашинян сообщил о том, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха. Согласно договору, Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.
Подписывайтесь на URA.RU в