В России бюджетникам начнут платить по-новому. Врачи и учителя станут получать больше

Зарплаты бюджетников будет устанавливать федеральный кабмин, а не региональные власти. Это поможет унифицировать оплату труда работников муниципальных и госучреждений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Как отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов, это позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. Согласно документу, правительство будет строго контролировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат.
«Размер окладов должен быть не менее 50% от зарплаты работников. Единым станут размеры выплат компенсационного характера, а также их перечень», — пишет «Российская газета». Вводить новую систему оплаты будут поэтапно с 2021 до 2025 года. Точные сроки перехода на новую систему оплаты труда для каждой конкретной отрасли также установит правительство. Ожидается, что в первую очередь на нее перейдут врачи и медики.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит дополнительные 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Власти прогнозируют, что после кризиса, вызванного пандемией, рынок труда полностью восстановится к 2023 году, передает RT.
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