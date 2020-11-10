10 ноября 2020

В России бюджетникам начнут платить по-новому. Врачи и учителя станут получать больше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
Размер окладов должен быть не менее 50% от зарплаты работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплаты бюджетников будет устанавливать федеральный кабмин, а не региональные власти. Это поможет унифицировать оплату труда работников муниципальных и госучреждений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Как отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов, это позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. Согласно документу, правительство будет строго контролировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат.

«Размер окладов должен быть не менее 50% от зарплаты работников. Единым станут размеры выплат компенсационного характера, а также их перечень», — пишет «Российская газета». Вводить новую систему оплаты будут поэтапно с 2021 до 2025 года. Точные сроки перехода на новую систему оплаты труда для каждой конкретной отрасли также установит правительство. Ожидается, что в первую очередь на нее перейдут врачи и медики.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит дополнительные 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Власти прогнозируют, что после кризиса, вызванного пандемией, рынок труда полностью восстановится к 2023 году, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...