Российским регионам пообещали похолодание

Во многих регионах России ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«К воскресенью на юге европейской России температуры будут ниже нормы на два—четыре градуса, а в Приволжском федеральном округе — даже на шесть-семь градусов. Это будет обусловлено антициклоном. К субботе заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области», — цитирует синоптика РИА «Новости». Он отметил, что похолодание придет и на Урал. По словам Вильфанда, ночные температуры будут отрицательными, осадков не ожидается.
Ранее Вильфанд предупреждал, что ноябрь будет не слишком дождливым. Дефицит осадков прогнозируется на юге России, избыток — в южной части Западной и Центральной Сибири. Тем временем, в Росгидромете на этой неделе прогнозируют сильные метели в нескольких северных регионах РФ. Также, по данным синоптиков, грядущая зима в России будет холоднее прошлогодней, сообщает «Национальная служба новостей».
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