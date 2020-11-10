10 ноября 2020

Российским регионам пообещали похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, снег, непогода, гололед, улица малышева
На Урал придет похолодание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во многих регионах России ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К воскресенью на юге европейской России температуры будут ниже нормы на два—четыре градуса, а в Приволжском федеральном округе — даже на шесть-семь градусов. Это будет обусловлено антициклоном. К субботе заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области», — цитирует синоптика РИА «Новости». Он отметил, что похолодание придет и на Урал. По словам Вильфанда, ночные температуры будут отрицательными, осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд предупреждал, что ноябрь будет не слишком дождливым. Дефицит осадков прогнозируется на юге России, избыток — в южной части Западной и Центральной Сибири. Тем временем, в Росгидромете на этой неделе прогнозируют сильные метели в нескольких северных регионах РФ. Также, по данным синоптиков, грядущая зима в России будет холоднее прошлогодней, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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