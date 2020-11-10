В России придумали новые способы, заставляющие водителей сбросить скорость. Они необходимы для обеспечения безопасности пешеходов и снижению количества ДТП. Проект нового стандарта к требованиям безопасности движения пешеходов разработал РосдорНИИ по заказу Минтранса.
Согласно документу, на российских дорогах могут появиться «шиканы» — так в «Формуле-1» называются связки из поворотов на прямой трассе, заставляющие сбросить скорость. Кроме этого, для «успокоения движения» предлагают в некоторых местах принудительно сужать проезжую часть зигзагообразной разметкой по краям и уменьшать ширину полос, передает «
В местах с нерегулируемыми переходами стандарт рекомендует ограничивать скорость автомобилей 20 км/ч в жилых зонах, 30 км/ч — на двухполосных дорогах, 40 км/ч — на четырехполосных дорогах в жилых районах и на магистральных улицах. В документе также описаны условия применения «конфликтного регулирования» — так называется настройка светофора, когда на перекрестке машины поворачивают направо, а пешеходы переходят дорогу в одном цикле. Способ рекомендуется применять на дорогах III, IV категорий «с выраженной неравномерностью и низкой интенсивностью пешеходного потока».
Ранее сообщалось, что автомобилистов начнут чаще штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Это связано с появлением парконов — передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Они будут штрафовать за проезд по обочине и по парковочным местам.
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