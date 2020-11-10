По словам Кривцовой, мужчина должен был освободить ей место, поскольку у нее в машине был годовалый и ребенок и тяжелые пакеты Фото /ya_krivtsova

Уроженка Нефтеюганска, блогер-миллионник Евгения Кривцова стала участницей скандальной истории на дороге в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 8 ноября на Петроградской стороне. Свидетель, который ввязался в конфликт со звездой, опубликовал видео в социальной сети в «ВКонтакте».

На кадрах видно, как Кривцова пыталась выгнать его с парковочного места. Она посигналила водителю пару раз, чтобы тот освободил ей место. Однако мужчина не стал уступать ей. Тогда девушка внезапно перегородила его машину. Знаменитость остановила свой Porsche посреди дороги «вторым рядом» и начала выгружать из багажника вещи. На просьбы мужчины найти свободное место и припарковаться по правилам, блогер начала оскорблять мужчину и материться. «Я паркуюсь, где хочу», — сказала девушка второму участнику конфликта.

По словам Кривцовой, мужчина должен был освободить ей место, поскольку у нее в машине был годовалый ребенок и тяжелые пакеты. Многодетная мать Евгения Кривцова родом из Югры. На ее Instagram подписаны 3 млн человек. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она известна благодаря нескольким онлайн курсам по преображению и похудению. Кроме того, Кривцова с супругом являются владельцами марки арахисовых паст.