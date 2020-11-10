Названы главные слова 2020 года в России

«Самоизоляция» и «обнуление» стали главными словами текущего года по версии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Об этом сообщил доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.
«Выявлено два несомненных лидера: слово „самоизоляция“ продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова „обнуление“, оно на втором месте», — цитирует Осадчего ТАСС. Для того, чтобы выбрать главные слова эксперты отобрали наиболее значимые и обсуждаемые темы года. Это пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ, отметил филолог. В финал также вышли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки» и «удаленка».
В 2019 году, согласно исследованию Института Пушкина, самыми популярными стали слова «пожар» и «протест». В 2018 — «шпиль» и «пенсионный».
Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года «локдаун» (lockdown), пишет «Национальная служба новостей». В 2018 году главным словом стало «одноразовый», а в 2019-м — «климатическая забастовка», напоминает «
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