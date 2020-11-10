Вирусолог раскрыл, когда спадет заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом сохранится на высоком уровне до начала массовой вакцинации. Об этом заявил завлабораторией генетики Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Станислав Маркушин.
«Заболеваемость коронавирусом будет значительной еще долго, пока не начнется массовая иммунизация с помощью новых вакцин», — цитирует Маркушина ТАСС. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время на эпидемиологическую ситуацию, помимо прочего, влияют сезонная заболеваемость гриппом и погода.
По словам врача, с наступлением зимы россиянам не стоит ждать снижения количества заболевших. Кроме того, в зимний период возникают дополнительные трудности с массовой защитой от вируса.
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