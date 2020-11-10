10 ноября 2020

Вирусолог раскрыл, когда спадет заболеваемость коронавирусом

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В зимний период россиянам не стоит ждать резкого сокращения количества заболевших вирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом сохранится на высоком уровне до начала массовой вакцинации. Об этом заявил завлабораторией генетики Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Станислав Маркушин.

«Заболеваемость коронавирусом будет значительной еще долго, пока не начнется массовая иммунизация с помощью новых вакцин», — цитирует Маркушина ТАСС. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время на эпидемиологическую ситуацию, помимо прочего, влияют сезонная заболеваемость гриппом и погода.

По словам врача, с наступлением зимы россиянам не стоит ждать снижения количества заболевших. Кроме того, в зимний период возникают дополнительные трудности с массовой защитой от вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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