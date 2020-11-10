10 ноября 2020

Пиарщица УМВД Екатеринбурга стала фигурантом дела о банкротстве. Скрин

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Олеся Куляне отвечает за пиар городской полиции с августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пресс-секретарь УМВД по Екатеринбургу Олеся Куляне, предположительно, проходит через процедуру банкротства как физлицо. Как следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области, 9 ноября в инстанцию обратилась полная тезка Куляне. Сумма исковых требований, указанная на сайте, 2,07 миллиона рублей.

Предполагается, что процедуру банкротства будет осуществлять «Межрегиональный центр арбитражных управляющих». На момент публикации пресс-секретарь УМВД Олеся Куляне не ответила на звонок корреспондента и на вопрос в мессенджере.

Она представляет полицию Екатеринбурга в СМИ с августа. До этого Куляне работала инспектором по пропаганде в городской ГИБДД. Ранее появлялась информация, что Куляне может покинуть свой пост. Однако перестановка до сих пор не произошла — из-за того, что ей не могут найти адекватную замену, отмечает источник URA.RU в полиции.

Тезка Олеси Куляне подала заявление на банкротство 9 ноября
Фото: скрин

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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