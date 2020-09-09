09 сентября 2020

Шеф полиции Екатеринбурга придумал для себя новый имидж. Ему поможет человек из Твери

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, форма, полиция, гибдд, полицейский, мундир
В полиции Екатеринбурга могут заменить пресс-секретаря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Озеров, назначенный полгода назад, намерен обновить собственный имидж. Как сообщил источник URA.RU, для этого Озеров в скором времени сменит пресс-секретаря управления, пригласив знакомого человека из Твери, где он работал ранее. Ожидается, что рокировка произойдет после того, как в УМВД пройдет плановая проверка.

С августа полицию Екатеринбурга в СМИ представляет Олеся Куляне, которая заменила Ирину Каргаполову. До этого Куляне работала в отделе пропаганды городского управления ГИБДД. «Куляне не смогла организовать работу своих подчиненных и не выстроила отношения с заместителями Озерова. К тому же на нее жалуется Москва — например, из-за пропуска поводов. Озеров во время очередного разбора заявил, что привезет пиарщика из тверской полиции, который и будет отвечать за формирование нового имиджа», — поделился источник URA.RU.

Предполагается, что инспекторы из Москвы посетят УМВД в ближайшее время. «Это плановые мероприятия, которые коснутся нескольких подразделений, включая пресс-службу, где, скорее всего, найдут недоработки», — описал ситуацию инсайдер. В разговоре с корреспондентом Олеся Куляне отметила, что в полиции «не комментируют слухи».

Ранее URA.RU писало о кадровых перестановках в УМВД по Екатеринбургу, связанных со сменой руководства. В частности, в городе поменялся начальник ГИБДД (управление возглавил сослуживец Озерова Александр Беляков). Кроме того, в начале сентября началась ротация руководителей городских отделов полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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