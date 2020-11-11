Россиянин проломил череп трехлетней дочери за беспорядок

Мужчина несколько раз ударил ребенка за беспорядок в доме Фото: depositphotos.com

В Пензенской области мужчина избил свою трехлетнюю дочь и проломил ей череп. Поводом для этого стал беспорядок в доме.

«Проживавший с двумя 3-летними дочерями обвиняемый, обнаружив в доме беспорядок, разбудил одну из девочек, ударил по лицу, а после ее падения на пол — несколько раз ногой по голове», — сообщили в региональной прокуратуре. В результате избиения у девочки оказался проломлен череп.

Следователям мужчина рассказал, что мать девочек скончалась два года назад и с этого момента он воспитывал их один. Дети часто устраивали беспорядок в доме, за что он неоднократно шлепал их ремнем.

В тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения, накормил детей и лег спать, однако ночью проснулся и обнаружил дома беспорядок. Мужчина решил не откладывать наказание на утро, разбудил одну из девочек и ударил ее по лицу, а затем, после ее падения, еще несколько раз ногами по голове.

После содеянного мужчина занялся уборкой. Через некоторое время он обнаружил, что у лежащей на полу избитой девочки начались судороги и потекла кровь из уха. Тогда он испугался и вызвал скорую помощь.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Дети после нахождения в больнице переданы в региональный «Дом ребенка».