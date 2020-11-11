Джонни Деппу просят вернуть роль, несмотря на обвинения в насилии

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Джонни Депп проиграл суд газете The Sun Фото: Владимир Жабриков

Поклонники голливудского актера Джонни Деппа создали петицию на сайте Change.org с требованием вернуть ему роль в третьей части франшизы «Фантастические твари». Они считают, что Деппа несправедливо обвинили в домашнем насилии.

«Мы хотим, чтобы он вернулся!», — сказано в тексте петиции. Ее авторы угрожают, что станут бойкотировать фильм, если Warner Bros. не прислушается к общественности. Петицию уже подписали более 145 тысяч человек.

По данным Variety, место Деппа во франшизе может занять датский актер Мадс Миккельсен. Джонни Деппу выплатят полный гонорар (порядка 10 млн долларов), несмотря на то, что он успел сняться только в одной сцене, пишет VSE42.Ru. Голливудский актер проиграл в лондонском суде дело о клевете против британского издания The Sun. Издание сообщало, что Депп якобы избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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