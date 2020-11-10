В Екатеринбурге полиция проверит предприятие, возмущающее горожан

На полигоне «Северный» новый скандал — теперь там ищут незаконный бизнес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На полигоне «Северный», куда свозят весь мусор Екатеринбурга, проведет проверку полиция. Об этом сообщается в паблике «Против расширения мусорного полигона „Северный“» во «ВКонтакте».

По данным общественников , полиция Верхней Пышмы заинтересовалась возможной сортировкой отходов на свалке и будет искать там незаконный бизнес. Копия подтверждающего документа есть в распоряжении агентства. Ранее активистам удалось снять на видео, как неизвестные люди якобы сортируют мусор прямо на полигоне, что запрещено. «Полицейские проверят, что за люди занимаются сортировкой отходов, каким образом отсортированный мусор покидает полигон, кто получает выгоду от сортировки отходов на полигоне „Северный“», — говорится в сообщении общественников.

В полиции пока не стали раскрывать детали проверки. «Мы не комментируем, какие конкретные оперативные мероприятия планируем провести на том или ином объекте», — сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что полигон «Северный» практически исчерпал свой ресурс, у него отсутствует санитарно-защитная зона. В министерстве ЖКХ Свердловской области заявили, что свалку закроют и рекультивируют. Но активисты переживают, что рядом с ней появится новый полигон, люди выступают за строительство современного мусоросортировочного комплекса в более подходящем месте.

Обновлено 15.07: В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный мусорный оператор управляет полигоном) отметили, что пока о проверке им ничего неизвестно, но компания готова оказать содействие контролирующим органам. «В зоне деятельности полигона „Северный“ после проведения тестовых испытаний и получения лицензии на обработку введена в работу мобильная сортировочная линия ТКО мощностью до 25 тыс тонн/год. Это необходимо, чтобы снижать объемы захоронения, что полностью соответствует целям и задачам нацпроекта „Экология“», — добавили на предприятии.