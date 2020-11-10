В Екатеринбурге полиция проверит предприятие, возмущающее горожан

На полигоне «Северный», куда свозят весь мусор Екатеринбурга, проведет проверку полиция. Об этом сообщается в паблике «Против расширения мусорного полигона „Северный“» во «ВКонтакте».
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В полиции пока не стали раскрывать детали проверки. «Мы не комментируем, какие конкретные оперативные мероприятия планируем провести на том или ином объекте», — сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее URA.RU сообщало, что полигон «Северный» практически исчерпал свой ресурс, у него отсутствует санитарно-защитная зона. В министерстве ЖКХ Свердловской области заявили, что свалку закроют и рекультивируют. Но активисты переживают, что рядом с ней появится новый полигон, люди выступают за строительство современного мусоросортировочного комплекса в более подходящем месте.
Обновлено 15.07: В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный мусорный оператор управляет полигоном) отметили, что пока о проверке им ничего неизвестно, но компания готова оказать содействие контролирующим органам. «В зоне деятельности полигона „Северный“ после проведения тестовых испытаний и получения лицензии на обработку введена в работу мобильная сортировочная линия ТКО мощностью до 25 тыс тонн/год. Это необходимо, чтобы снижать объемы захоронения, что полностью соответствует целям и задачам нацпроекта „Экология“», — добавили на предприятии.
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