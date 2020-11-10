Концепцию набережной в Кургане придумают после начала ремонта

По мнению урбаниста Романа Овчинникова, концепцию развития нужно было продумать до начала реконструкции набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Урбаниста из Кургана Романа Овчинникова смутило, что разработку единой концепции набережной Тобола начали спустя год после начала реконструкции набережной. Об этом он рассказал URA.RU.

«Мне не совсем понятно, как концепцию разрабатывают уже после запуска проекта реконструкции. По идее, должно быть наоборот», — объяснил основатель проекта «Мой Курган» Роман Овчинников. Также его удивило то, что в концепции не упоминается вопрос доступности набережной для горожан. «Если в центре проблем с этим нет, то в той же Шевелевке с этим сложнее. Люди должны понимать, куда они едут», — добавил он.

Также Овчинникова смутило привлечение к разработке концепции студентов. «Их [студентов] базы знаний не хватит для потребностей данного проекта», — объяснил урбанист. Овчинников считает, что студенты смогут нарисовать объекты, но не проанализировать то, как все будет работать. Он надеется, что к работе над проектом также привлекут профессиональное архитектурное бюро.

«Данная концепция подразумевает именно наполнение набережной новыми объектами», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что более подробный комментарий предоставят позже.

Представители мэрии сообщили о начале разработки единой концепции развития набережной Тобола 9 ноября. Она поможет определить размещение и внешний вид точек общественного питания, торговли и других объектов. Благоустройство набережной Кургана началось в 2019 году.