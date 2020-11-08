В Кургане облагородят Тобол и построят новую набережную

В Кургане началась разработка единой концепции развития набережной Тобола. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба городской администрации.
«Начата разработка единой концепции развитии набережной реки Тобол», — рассказали в пресс-службе, ссылаясь на директора городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяну Иванову. С помощью концепции будут определены размещение и внешний вид точек общественного питания, торговли и других объектов. Все они должны помочь сделать набережную востребованным и популярным местом.
Иванова отметила, что концепция состоит из трех частей: социологического исследования по потенциальным направлениям развития, анализа экономической составляющей и поиска архитектурных решений. Помогут разработать концепцию студенты Курганского государственного университета и Курганского государственного колледжа. В мэрии отметили, что готовые предложения планируется презентовать к концу года.
Благоустройство набережной Кургана началось в 2019 году. По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, из-за ограниченных сил местных проектировщиков ремонт набережной велся медленно. Благоустройством набережной занимается тюменская компания «КВН». Она предложила выполнить работы за 119 млн рублей.
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