В ИК-10 Екатеринбурга работал зараженный коронавирусом сотрудник

В колонии строгого режима сотрудник работал с подтвержденным коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудник исправительной колонии строгого режима №10 в Екатеринбурге, у которого было подозрение на коронавирус, почти две недели работал на участке колонии-поселения. Мужчина взял больничный и самоизолировался, но руководство заставило инспектора ходить на службу. Об этом сообщили источники URA.RU в пенитенциарной системе.

По данным инсайдера, сотрудник почувствовал симптомы 1 ноября. Затем взял больничный, одновременно сдал тест на коронавирус, предупредив руководство колонии. «Но посулами премии и угрозами сотрудника заставили выйти на работу, куда он и ходил до вторника [11 ноября] с насморком и кашлем», — сообщил источник агентства. В этот день по звонку из больницы инспектор узнал о подтвержденном тесте на COVID-19. Узнав, что мужчина находится на работе, медики удивились. После этого в исправительном учреждении появились панические настроения. Как среди сотрудников, так и среди арестантов.

Официальные представители пенитенциарной системы в регионе назвали эту информацию несоответствующей действительности. Все сотрудники тестируются медиками ГУФСИН, а администрации колоний делает все возможное для реализации максимальных противоэпидемических мероприятий. «Все больные, а они, конечно, есть, сразу направляются на больничный. И после лечения еще 14 дней дома сидят изолированно. У нас на этом не экономят», — заявил глава пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко. По его словам, в этом плане режимная медицина может передавать опыт гражданской.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в СИЗО-1 Екатеринбурга обнаружена вспышка коронавируса. Однако в региональном ГУФСИН эту информацию также опровергали.