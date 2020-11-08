Названы лидеры отбора на должность главы депспорта ХМАО

Лидером общественного голосования при отборе на должность директора департамента физической культуры и спорта стал зампред думы Пыть-Яха Алексей Бятиков, он набрал 2 тыс. 635 голосов. Голосование и подсчет голосов проводила окружная телерадиокомпания «Югра».
«Всего было принято и обработано 11 593 звонка. Наибольшее количество голосов набрали: Алексей Бятиков, Дмитрий Ярошенко, Филипп Солдатенков, Софья Конух и Антон Гафаров», — сообщает компания.
Второе место в голосовании занял замдиректора АУ «ЮграМегаСпорт» Дмитрий Ярошенко, он набрал 2 тыс. 403 голоса. Третье место — доцент кафедры теории и методики физического воспитания Сургутского университета Филипп Солдатенков, за него проголосовали 1 тыс. 884 человека. Заместитель директора департамента по физкультуре и спорту Югры Софья Конух заняла четвертое место, у нее 1 тыс. 552 голоса. На последнем месте тренер спортивной школы олимпийского резерва Ханты-Мансийска Антон Гафаров — 1 тыс. 106 голосов. Теперь кандидатов ждет собеседование с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
Ранее URA.RU писало, что на пост главы депспорта претендовало 15 человек. Однако трое претендентов не соответствовали требованиям, а еще один отозвал свою кандидатуру.
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