Женщине отказывали в госпитализации, ссылаясь на отсутствие мест и результатов теста на COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана Нина Мосина скончалась в инфекционном госпитале Кургана. Ее родственники считают, что причиной стала несвоевременно оказанная помощь. Об этом URA.RU рассказала сноха умершей Ольга Мосина.

Женщина заболела 5 октября. На следующий день в поликлинике взяли мазок, а 7 октября рентген показал пневмонию. Пациентке выписали стандартные препараты — азитромицин и уколы цефтриаксона, назначили прием на 17 октября. «Но ей становилось все хуже, температура не сбивалась. 14 октября она снова пошла к врачу», — рассказала Ольга.

На приеме молодая девушка-фельдшер заявила, что сатурация (насыщение крови кислородом) в норме (выше 94), проблем с дыханием нет, несмотря на явную одышку. Женщине выписали лекарства от одышки и отправили домой. На просьбы дать направление на КТ или госпитализацию ответили отказом.

Через два дня вызвали скорую. «Померили сатурацию, она оказалась 76. Это критическая цифра, хотя два дня назад говорили, что все хорошо. Отвезли на КТ в городскую больницу №2. Поражение легких — 75%», — вспоминает Ольга. Но женщину отказались госпитализировать, сославшись на нехватку мест и отсутствие результата мазка. По словам Ольги, им предложили перенести госпитализацию на следующий день, после выписки пациентов. Однако утром по телефону заявили, что ни о каких договоренностях никто не знает.

Положить в больницу женщину удалось лишь после повторного вызова скорой и привлечения знакомых из медицинской сферы. К аппарату ИВЛ ее подключать не стали, заявив, что «с ИВЛ ни один человек живой не выходит». С помощью знакомых удавалось узнавать о здоровье свекрови: «Говорили, что состояние тяжелое, нужно переводить в палату интенсивной терапии». Добиться перевода удалось лишь на третий день, когда врачи признали, что состояние пациентки ухудшилось. Через несколько дней Нина Мосина скончалась.

Ольга Мосина считает, что ее свекровь можно было спасти, но этому помешали ошибки врачей. В первую очередь — фельдшера из поликлиники. «Не зря военные врачи заявили о недостаточной вовлеченности медиков. Есть, конечно, первоклассные врачи. Может нам просто не повезло», — заявила она.

В региональном департаменте информационной политики URA.RU ответили, что пациентка была госпитализирована и получала необходимое лечение, но ситуацию осложняло тяжелое сопутствующее заболевание. «Департамент здравоохранения выражает соболезнования семье умершей. Делать какие-либо предположения будет некорректно. Если у родственников женщины есть факты, указывающие на некачественное лечение, просим их обратиться в департамент здравоохранения. Ведомство проведет проверку», — рассказали там.