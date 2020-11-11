В Челябинске назвали претендентов на мандат Бурматова в Госдуме

Владимир Бурматов намерен сохранить за собой депутатский мандат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Металлургическом избирательном округе — одном из пяти одномандатных округов на выборах в Госдуму — определился круг соперников действующего депутата от «Единой России» Владимира Бурматова. Среди возможных претендентов представители как федеральных партий, так и новых политических сил, показавших себя на сентябрьских выборах в заксобрание области.

«Среди потенциальных участников праймериз „ЕР“ — бывший вице-спикер заксобрания Константин Захаров и действующий его зампред Олег Голиков, а также депутат Госдумы Андрей Барышев. От КПРФ может оппонировать первый секретарь обкома Игорь Егоров, от „Справедливой России“ пока ожидается депутат гордумы Дмитрий Григорчик», — рассказал инсайдер. Также, по его словам, от партии «Зеленая альтернатива» может выдвинуться лидер регионального отделения и депутат областного парламента Михаил Махов, а от прилепинской «За правду!» — депутат Металлургического райсовета Рашид Гарипов.

«На праймериз от Единой России выдвигаться я намерен, но по Челябинскому округу, от которого избран», — заявил URA.RU Барышев. «На сегодня у меня решения нет. Возможно, какие-то предложения будут позднее», — ответил на вопрос о возможном участии в праймериз Захаров. «Пока по партийной линии не было консультаций ни по участию в праймериз, ни об участии в выборах», — сказал Голиков.

«Все выдвижения у нас идут через ЦК и съезд партии. Ни того, ни другого пока не было — так что говорить о выборах рано», — заметил Егоров. «Пока со мной не было разговоров на эту тему», — кратко прокомментировал перспективы участия в выборах Гарипов.

На сегодня единственным согласованным на всех уровнях кандидатом остается Бурматов. «Мы уже отработали в этом округе пять лет и сейчас находимся в активной фазе избирательной кампании», — заявил он URA.RU.