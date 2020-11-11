Экс-глава Минприроды РФ Кобылкин получил новый пост

Дмитрий Кобылкин получил новую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин стал исполняющим обязанности замсекретаря генсовета Единой России. Об этом заявили на заседании президиума генсовета партии.

«На съезде партии, который запланирован на конец года, он должен быть избран в состав генсовета, после чего может быть утвержден в должности замсекретаря этого партийного органа», — приводит данные генсовета ТАСС. На новом посту Кобылкин будет заниматься партийными проектами и координацией работы ведомства в экологическом направлении.

Также экс-министр станет заместителям главы Генсовета Андрея Турчака при подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Сейчас он является членом бюро высшего совета партии.

Кобылкин руководил министерством природы РФ с мая 2018 года. 9 ноября его отправили в отставку, пишет RT. После этого «Единая Россия» предложила чиновнику новую должность в Генсовете.