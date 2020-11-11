Эротические фото с башкирского завода попали в соцсети. В республике скандал

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Руководство модельного агентства уже написало заявление в полицию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Башкирии на одном из крупнейших предприятия страны, Башкирском арматурном заводе, разгорелся скандал. Эротические фотографии девушек, сделанные для корпоративного новогоднего календаря в цехе предприятия, попали в сеть. Сания Тимасова, владелица агентства, в котором работают модели, заявила, что отправляла фото и видео только руководителю предприятия.

«Данные фото и видео были только на телефоне руководителя и были отправлены учредителю. И меньше чем через сутки расползлись по всему городу и попали в СМИ. Ни я, ни модели не выкладывали данные материалы, я вообще не имела к ним доступа, так откуда же они попали в общий доступ?», — цитирует ее слова издание UFA1.ru.

Сообщается также, что руководство агентства, в котором работают девушки, уже подало заявление в полицию. Директор и заместители к телефону не подходят, а подчиненным запретили комментировать скандал, пишет издание «НТВ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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