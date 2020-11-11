11 ноября 2020

Минобрнауки РФ приказало вузам перейти на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентов отправят учиться по домам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вузы Москвы и Петербурга должны перейти на дистанционное обучение. В остальных регионах высшие учебные заведения обязаны руководствоваться рекомендациями территориального Роспотребнадзора.

«До 6 февраля 2021 года студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно», — прописано в приказе, который распространен пресс-службой министерства. Уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге будет «исключительно удаленное обучение». Университетам в других регионах рекомендуется сделать то же самое по согласованию с Роспотребнадзором.

В приказе отмечается, что вузы должны предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки студентов, которые получают государственную стипендию или учатся на платных отделениях. В частности, им должны компенсировать затраты на поездку домой на этот срок.

Исключение сделано только для медицинских вузов.Вначале ноября в министерстве заявили, что студенты должны получать практические знания по борьбе с коронавирусной инфекцией. Они должны отправиться в медицинские учреждения, где размещены больные COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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