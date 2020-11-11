Минобрнауки РФ приказало вузам перейти на дистанционное обучение

Вузы Москвы и Петербурга должны перейти на дистанционное обучение. В остальных регионах высшие учебные заведения обязаны руководствоваться рекомендациями территориального Роспотребнадзора.
«До 6 февраля 2021 года студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно», — прописано в приказе, который распространен пресс-службой министерства. Уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге будет «исключительно удаленное обучение». Университетам в других регионах рекомендуется сделать то же самое по согласованию с Роспотребнадзором.
В приказе отмечается, что вузы должны предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки студентов, которые получают государственную стипендию или учатся на платных отделениях. В частности, им должны компенсировать затраты на поездку домой на этот срок.
Исключение сделано только для медицинских вузов.Вначале ноября в министерстве заявили, что студенты должны получать практические знания по борьбе с коронавирусной инфекцией. Они должны отправиться в медицинские учреждения, где размещены больные COVID-19.
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