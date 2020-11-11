В Кремле ответили Памфиловой на введение новых школьных каникул

Идея совместить в апреле 2021 года все выборы со школьными каникулами не рассматривается, рассказал источник в Кремле. Таким образом предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что нужно предусмотреть единую каникулярную неделю во всех образовательных учреждениях на период многодневного голосования, не было поддержано.
«Осень является оптимальным временем для проведения голосования, вопрос о переносе единого дня голосования на весну сейчас не рассматривается», — заявил источник «Интерфакса» в администрации президента РФ. Собеседник издания уточнил, что в качетстве альтернативы была идея проводить выборы в дни осенних каникул. «Однако сентябрь, по нашему мнению, — наиболее подходящий месяц», — отметили в Кремле.
Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным посетовала, что почти половина избирательных участков в стране находятся в школах. Если будет проходить трехдневное голосование, то это может навредить учебному процессу. Она отметила, что большое количество учителей задействовано в избирательной комиссии. Школьникам также будет неудобно проводить эти дни в школе.
В интервью «Независимой газете» Памфилова пояснила, что законодательное введение для выборов 2021 года режима «трехдневного голосования на пеньках» на самом деле выльется в как минимум недельный перерыв учебного процесса. Поэтому она выступила за перенос единого дня голосования на апрель, чтобы эту процедуру можно было совместить со школьными каникулами.
С сентябре 2021 года планируется провести сразу несколько выборов. В частности, должно состояться голосование по выборам депутатов Госдумы и 39 заксобраний, а также в десяти регионах страны будут выбирать губернаторов.
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