11 ноября 2020

Пилоты «Победы» по пути в Екатеринбург нарисовали в небе фаллос. «Выразили поддержку Дзюбе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Ленина, до реконструкции: виды, вывески, витрины, реклама. Тюмень., улица ленина, линия, след от самолета, взгляд в небо
Самолет оставил «необычный» след в небе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В знак поддержки нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы пилоты авиакомпании «Победа» изобразили в небе силуэт мужского полового органа. Трек движения самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, доступен на сервисе Flightradar.

11 ноября борт «Победы» выполнял рейс DP407 из Москвы в Екатеринбург. Около получаса самолет находился в зоне ожидания. Коротая время в небе над Башкирией пилоты «рисовали» фаллос. «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — цитирует комментарий «Победы» Telegram-канал «Подъём».

Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет сел в Екатеринбурге с задержкой в 20 минут. В интервью ФАН бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил, что капитана пассажирского самолета авиакомпании «Победа», нарисовавшего следом радара фаллический символ, ждут разбирательства.

Ранее в Сети появилось интимное видео футболиста Артема Дзюбы. Как выяснилось, его телефон взломали. История имела последствия: из-за секс-скандала Дзюбу не допустили до участия в ноябрьских матчах команды. Решение принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Скрин видео flightradar24.com

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...