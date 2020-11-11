Самолет оставил «необычный» след в небе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В знак поддержки нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы пилоты авиакомпании «Победа» изобразили в небе силуэт мужского полового органа. Трек движения самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, доступен на сервисе Flightradar.

11 ноября борт «Победы» выполнял рейс DP407 из Москвы в Екатеринбург. Около получаса самолет находился в зоне ожидания. Коротая время в небе над Башкирией пилоты «рисовали» фаллос. «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны „Победы“ так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — цитирует комментарий «Победы» Telegram-канал «Подъём».

Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет сел в Екатеринбурге с задержкой в 20 минут. В интервью ФАН бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил, что капитана пассажирского самолета авиакомпании «Победа», нарисовавшего следом радара фаллический символ, ждут разбирательства.

Ранее в Сети появилось интимное видео футболиста Артема Дзюбы. Как выяснилось, его телефон взломали. История имела последствия: из-за секс-скандала Дзюбу не допустили до участия в ноябрьских матчах команды. Решение принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов.