11 ноября 2020

Владельцы собак должны соблюдать социальную дистанцию у питомцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, собака, пляж, отдых, озеро, пляжный сезон
Собакам тоже нельзя приближаться друг к другу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для собак на прогулках должна быть соблюдена социальная дистанция, как среди людей. Эта мера позволит чтобы сократить риск передачи коронавирусной инфекции между домашними животными и их владельцами, считают швейцарские вирусологи и ветеринары.

«Существует вероятность того, что инфекция может долго сохраняться на шерсти животных и, например, в выделениях из носа», — предположил швейцарский ветеринар Иоганн Кауфманн в интервью изданию 20 Minuten. Коллегу поддержал вирусолог из Бернского университета Фолькер Тиль, который считает, что социальная дистанция между животными является разумной мерой во время пандемии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самые опасные места те, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего заражение происходит в транспорте, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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