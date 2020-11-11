В России сообщили об отказе Киева от Минский соглашений

Новый план киевской делегации по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит достигнутым ранее Минским соглашениям. Это можно рассматривать как шаг к полному отказу от них. Об этом заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
«Украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины», — приводит РИА «Новости» слова Грызлова.
Представленный план проекта он назвал «имитацией переговорного процесса», целью которого является созыв очередного саммита «нормандского формата». Такое поведение украинской стороны может рассматриваться как «шаг к полному отказу» от Минских договоренностей, что может привести к новому кризису в переговорах, добавил полпред.
В июле украинская сторона выступила с аналогичными обвинениями. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил «точку» в переговорах с Россией по Донбассу. Он подчеркнул, что власти РФ должны придерживаться минских соглашений, а не «ставить их с ног на голову».
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