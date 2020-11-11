Вахтовики могут задержаться в ЯНАО из-за коронавируса

В конце года работники ряда предприятий газовой отрасли, приехавшие на работу в ЯНАО, могут задержаться в регионе из-за продолжающегося роста коронавируса. Об этом рассказали URA.RU сразу несколько источников в отрасли.
По словам собеседников, прямо об этом пока не заявлено. «Решений об отмене перевахтовок не было, однако разговоры об этом идут постоянно, как среди руководящего состава, так и среди самих вахтовиков, — делятся инсайдеры. — Если вопрос о приостановлении перевахтовок будет поставлен, то, естественно, с учетом работы над ошибками первой, весенней, волны коронавируса».
Официальные представители ряда дочерних компаний «Газпрома» в ЯНАО напрямую данную информацию не подтвердили. Так, по данным ООО «Газпром добыча Ноябрьск», сохраняются вахты по три месяца.
В ООО «Газпром добыча Надым» пояснили: на действующие графики труда и отдыха сильно повлияла весенняя ситуация, когда вахты продлили до 2,5 — 3 месяцев. «В конце года длительность вахт определяется с целью отработки годовой нормы рабочего времени», — пояснили на предприятии, отметив, что «ритм, взятый весной, не менялся».
При этом даже внутри одного предприятия для разных промыслов, месторождений и объектов установлены разные графики заезда — на разные сроки. Есть вахты внутрирегиональные, для местных жителей, есть межрегиональные — для приезжих.
Ранее правительство ЯНАО постановило: предприятия ТЭК могут самостоятельно решать вопрос о продлении вахт и межвахтовых отпусков, если это не нарушает трудовое законодательство. При этом часть сотрудников офисов дочек «Газпрома» уже работает на «удаленке».
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