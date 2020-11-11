Бюджетников Екатеринбурга попросили проголосовать досрочно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кураторы довыборов в гордуму Екатеринбурга по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район) — применяют новую схему для контроля за мобилизацией бюджетников. По словам источников URA.RU, работников муниципальных учреждений просят проголосовать досрочно — до 21 ноября включительно (основной день голосования намечен на 22 ноября).

На последнем крупном голосовании в Екатеринбурге — по поправкам в Конституцию РФ (1 июля) — власти использовали систему QR-кодов, которые вшивались в пригласительные для бюджетников. В этот раз, чтобы понять, какая организация привела на довыборы большее число сотрудников, власти используют заявления, которые бюджетники пишут для участия в досрочном голосовании.

«У каждого предприятия — собственная формулировка в заявлениях. Это позволит их отличить и по окончании выборов посчитать, кто справился с мобилизацией лучше», — поделился собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

По одной из версий, эта идея принадлежит штабам кандидатов от «Единой России». Впрочем, по словам вице-мэра Ильи Захарова, участвующего в организации голосования, мобилизация бюджетников на довыборах не ведется. «Мы отказались от каких-либо разнарядок и принуждений, чтобы сделать голосование прозрачным и легитимным. Кто захочет проголосовать, сделает это, кто не захочет — тоже его право», — объяснил Захаров.

На довыборах в двух округах конкурируют десять кандидатов (по пять в каждом). Мэрия Екатеринбурга получила задачу обеспечить победу кандидатам от «Единой России» — экс-депутату Антону Швалеву (округ №3) и бизнесмену Виталию Чачину (№9). Ставку на них сделал губернатор Евгений Куйвашев, для которого принципиально важно восстановить большинство «ЕР» в гордуме.