В Екатеринбурге стартовали выборы, которые решат судьбу мэра

На избирательных участках Екатеринбурга началось досрочное голосование на довыборах в гордуму по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район), — которые определят будущее мэра Александра Высокинского. Как сообщил URA.RU руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, участки будут работать с 11-го по 21 ноября по четыре часа.
«В обычные дни участки работают с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00», — рассказал Захаров, входящий в состав городского избиркома. По его словам, на участках ведется контроль за соблюдением масочного режима, санитарной дистанции, а также обработкой рук специальными растворами. Основной день голосования намечен на 22 ноября.
В двух округах конкурируют десять кандидатов (по пять в каждом). Ранее URA.RU сообщало, что, поскольку довыборы в думу Екатеринбурга — единственная избирательная кампания в городе-миллионнике на конец года в стране, к ним будет приковано особое внимание. Во многом из-за этого для губернатора Евгения Куйвашева принципиально важно восстановить большинство «Единой России» в гордуме, утраченное после смерти экс-депутата Елены Дерягиной и приговора Олегу Кагилеву.
В округе №3 глава региона сделал ставку на экс-депутата Антона Швалева, а в округе №9 — на бизнесмена Виталия Чачина (оба представляют «ЕР»). Городским властям дано указание обеспечить им победу. Как сообщали источники агентства, поражение Швалева или Чачина на довыборах может стать поводом для досрочной отставки мэра.
Подписывайтесь на URA.RU в