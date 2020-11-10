В Екатеринбурге стартовали выборы, которые решат судьбу мэра

Александру Высокинскому поставили задачу обеспечить победу единороссов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На избирательных участках Екатеринбурга началось досрочное голосование на довыборах в гордуму по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район), — которые определят будущее мэра Александра Высокинского. Как сообщил URA.RU руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, участки будут работать с 11-го по 21 ноября по четыре часа.

«В обычные дни участки работают с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00», — рассказал Захаров, входящий в состав городского избиркома. По его словам, на участках ведется контроль за соблюдением масочного режима, санитарной дистанции, а также обработкой рук специальными растворами. Основной день голосования намечен на 22 ноября.

В двух округах конкурируют десять кандидатов (по пять в каждом). Ранее URA.RU сообщало, что, поскольку довыборы в думу Екатеринбурга — единственная избирательная кампания в городе-миллионнике на конец года в стране, к ним будет приковано особое внимание. Во многом из-за этого для губернатора Евгения Куйвашева принципиально важно восстановить большинство «Единой России» в гордуме, утраченное после смерти экс-депутата Елены Дерягиной и приговора Олегу Кагилеву.

В округе №3 глава региона сделал ставку на экс-депутата Антона Швалева, а в округе №9 — на бизнесмена Виталия Чачина (оба представляют «ЕР»). Городским властям дано указание обеспечить им победу. Как сообщали источники агентства, поражение Швалева или Чачина на довыборах может стать поводом для досрочной отставки мэра.