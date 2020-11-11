Переболевшие COVID врачи в Екатеринбурге готовятся заболеть снова

Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя Екатеринбурга, которые уже переболели коронавирусом, не исключают, что могут заразиться вновь. Об этом URA.RU рассказала заместитель по медицинской части областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская, которая сама перенесла болезнь.
«Я болела тяжело, лежала в больнице. Сейчас регулярно измеряю титр антител, постепенно количество становится меньше. Это значит, что иммунитет к заболеванию снижается, со временем можно снова заразиться», — рассказала Ямпольская.
Она призвала свердловчан не пренебрегать мерами профилактики коронавируса — использовать маски, избегать мест скопления людей, регулярно пользоваться дезинфицирующими средствами. Ямольская подчеркнула, что чаще всего люди заражаются от тех, у кого симптомы болезни не выражены.
Ранее URA.RU подробно рассказывало о госпитале, в котором готовятся к наплыву заболевших. Корреспонденты подготовили фоторепортаж из «красной зоны», где лечат больных коронавирусом.
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