В ХМАО завезли новый наркотик, убивающий за один прием

Следователи ведут проверку из-за гибели горожан, которые могли умереть из-за наркотика Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственное управление Следственного комитета России по ХМАО проводит процессуальную проверку из-за гибели троих жителей Сургута. По предварительным данным, все они употребили пока неизвестное наркотическое средство и умерли. Подробности происшествия URA.RU сообщили в следкоме ХМАО.

«10 ноября около полуночи в квартире одного из домов по улице Губкина обнаружены тела 25-летнего мужчины и 21-летней девушки. При осмотре у обоих выявлены признаки, которые могут свидетельствовать об отравлении синтетическим наркотическим веществом», — добавили в СУ СК РФ по ХМАО.

За несколько часов до этого на противоположном конце Сургута, в подъезде дома по адресу Университетская, 31, жильцы обнаружили тело 34-летнего мужчины — также с признаками отравления наркотическим веществом. Источник URA.RU в региональной полиции предполагает, что причиной массовой смерти стал синтетический наркотик, который оказался в Сургуте несколько месяцев назад. «Там в составе запредельные показатели психоактивных веществ, и организмы наркопотребителей оказываются просто не готовы к таким дозам. В итоге — смерть за один прием», — считает эксперт.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на фоне пандемии выросло число наркоманов. А в Сургуте от отравления неназванным психоактивным веществом умер ученик 9 класса.