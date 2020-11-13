Губернаторам велели вводить свои ограничения из-за коронавируса

Главы регионов РФ смогут вводить собственные ограничения из-за распространения коронавируса в стране. Такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить введение в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе. Отмечается, что губернаторы должны анализировать ситуацию с коронавирусом в регионе, опираясь на данные оперштаба по борьбе с инфекцией.
При этом главы регионов обязаны сохранить экономическую стабильность в регионе. Они не должны допустить появления негативных последствий для экономики. Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, какие меры приняли губернаторы.
Кабмин РФ поручил главам регионов до 16 ноября создать резервные койки для больных коронавирусом. Также губернаторы должны будут обеспечить лекарствами тех, кто лечится на дому.
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