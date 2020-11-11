11 ноября 2020

В администрацию района Екатеринбурга пришли силовики. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, документы, судебное дело, секретарь суда
По версии источников, силовики заинтересовались хоздеятельностью администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрацию Кировского района Екатеринбурга пришли силовики, сообщили несколько источников URA.RU в городских структурах власти. Кто именно нагрянул в управу, на момент публикации выяснить не удалось (два источника URA.RU утверждают, что к проверочным мероприятиям не причастна полиция). По неподтвержденным данным, это могут быть сотрудники свердловского управления ФСБ.

«В администрации Кировского района ведутся обыски», — поделился источник. «Вероятно, ведется проверка документов по хозяйственной деятельности», — рассказал другой инсайдер URA.RU. Представитель ФСБ воздержался от комментариев по теме. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета отметили, что сотрудники ведомства не участвуют в проверке. Телефон главы Кировского района Александра Лошакова отключен, его пресс-секретарь не ответил на звонки корреспондента.

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По предположению собеседников URA.RU, визит силовиков связан с возможными финансовыми нарушениями со стороны команды Лошакова. Осенью по итогам аудита Счетная палата составила в отношении чиновников три акта об административных правонарушениях при проведении работ по благоустройству. Материалы были переданы в УМВД РФ по Екатеринбургу для проведения доследственной проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что в скором времени Александр Лошаков, который считается членом старой городской команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, может покинуть свое кресло. По неподтвержденной информации мэр Александр Высокинский ищет ему замену.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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