В администрацию Кировского района Екатеринбурга пришли силовики, сообщили несколько источников URA.RU в городских структурах власти. Кто именно нагрянул в управу, на момент публикации выяснить не удалось (два источника URA.RU утверждают, что к проверочным мероприятиям не причастна полиция). По неподтвержденным данным, это могут быть сотрудники свердловского управления ФСБ.
«В администрации Кировского района ведутся обыски», — поделился источник. «Вероятно, ведется проверка документов по хозяйственной деятельности», — рассказал другой инсайдер URA.RU. Представитель ФСБ воздержался от комментариев по теме. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета отметили, что сотрудники ведомства не участвуют в проверке. Телефон главы Кировского района Александра Лошакова отключен, его пресс-секретарь не ответил на звонки корреспондента.
По предположению собеседников URA.RU, визит силовиков связан с возможными финансовыми нарушениями со стороны команды Лошакова. Осенью по итогам аудита Счетная палата составила в отношении чиновников три акта об административных правонарушениях при проведении работ по благоустройству. Материалы были переданы в УМВД РФ по Екатеринбургу для проведения доследственной проверки.
Ранее URA.RU сообщало, что в скором времени Александр Лошаков, который считается членом старой городской команды экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, может покинуть свое кресло. По неподтвержденной информации мэр Александр Высокинский ищет ему замену.
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