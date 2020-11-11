11 ноября 2020

Источник: ФСБ ведет дело о коррупции во власти Екатеринбурга. В нем фигурирует глава района

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
По версии силовиков, чиновники получали прибыль с заключенных контрактов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обыски в администрации Кировского района связаны с возможной коррупцией при проведении работ по благоустройству, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По словам другого инсайдера, проверочные мероприятия проводит отдел экономической безопасности регионального управления ФСБ. Также известно о возбуждении уголовного дела (статья пока не раскрывается).

По версии силовиков, сотрудники администрации района получали прибыль с заключенных контрактов на ремонты и строительство дорог, сообщает источник. «Обыски связаны с откатами, расследуется уголовное дело. В нем фигурирует руководство района (включая главу [Александра Лошакова] и некоторых его подчиненных)», — поделился он. Задержан ли кто-то из подозреваемых чиновников, на данный момент не известно.

В пресс-службе свердловского УФСБ не комментируют ситуацию. Телефон Александра Лошакова выключен. Как писало URA.RU, осенью по итогам аудита городская Счетная палата составила в отношении чиновников Кировского района три акта об административных правонарушениях при проведении дорожных ремонтов. Материалы были переданы в УМВД РФ по Екатеринбургу для проведения доследственной проверки.

Утром 12 ноября сотрудники УФСБ пришли с обыском в администрацию Кировского района. С того момента Лошаков не появляется в сети. По данным агентства, его нет на рабочем месте последние пять часов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...