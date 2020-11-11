Обыски в администрации Кировского района связаны с возможной коррупцией при проведении работ по благоустройству, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По словам другого инсайдера, проверочные мероприятия проводит отдел экономической безопасности регионального управления ФСБ. Также известно о возбуждении уголовного дела (статья пока не раскрывается).
По версии силовиков, сотрудники администрации района получали прибыль с заключенных контрактов на ремонты и строительство дорог, сообщает источник. «Обыски связаны с откатами, расследуется уголовное дело. В нем фигурирует руководство района (включая главу [Александра Лошакова] и некоторых его подчиненных)», — поделился он. Задержан ли кто-то из подозреваемых чиновников, на данный момент не известно.
В пресс-службе свердловского УФСБ не комментируют ситуацию. Телефон Александра Лошакова выключен. Как писало URA.RU, осенью по итогам аудита городская Счетная палата составила в отношении чиновников Кировского района три акта об административных правонарушениях при проведении дорожных ремонтов. Материалы были переданы в УМВД РФ по Екатеринбургу для проведения доследственной проверки.
Утром 12 ноября сотрудники УФСБ пришли с обыском в администрацию Кировского района. С того момента Лошаков не появляется в сети. По данным агентства, его нет на рабочем месте последние пять часов.
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