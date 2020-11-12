Владимир Якушев оценил качества бывшего коллеги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первым губернатором, с которым встретится новый уральский полпред Владимир Якушев, станет глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом полпред рассказал в ходе брифинга, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня встречаемся с Евгением Владимировичем [Куйвашевым], друг друга отлично знаем, по количеству населения это самый большой субъект. Обсудим, какая необходима от меня помощь как полпреда [по нагрузке на медицину], я включусь и окажу помощь. У нас четко разделены полномочия, каждый отвечает за направление, за которое отвечает. Все функции субъекта находятся в руках губернатора Свердловской области», — рассказал Якушев.

Также он оценил личные качества свердловского губернатора. «Евгений Владимирович у нас с вами тяжеловес-губернатор, у него прекрасные отношения на федеральной площадке со всеми министерствами, он там решает вопросы любого уровня, вплоть до главы государства», — отметил Якушев.

Экс-глава Минстроя Владимир Якушев был назначен на должность полпреда президента в УрФО 9 ноября президентом Владимиром Путиным. 10 ноября он прибыл в Екатеринбург и познакомился с коллективом.