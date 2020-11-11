Тюменским школьникам во время онлайн-урока показали порно

Порно ученикам показали на уроке алгебры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Во время онлайн-урока алгебры ученикам девятого класса тюменской средней школы №48 показывали порнофильм. Об этом URA.RU рассказали возмущенные родители одного из старшеклассников. По их словам, к онлайн-трансляции урока на платформе Zoom подключились неизвестные люди, которые и включили фильм для взрослых.

«Мой сын учится в девятом классе. Утром он пошел к себе в комнату и подключился к Zoom, где у них была трансляция урока алгебры. Спустя несколько минут я услышала, что из его комнаты доносятся странные звуки. Я быстро туда забежала и увидела, что вместо урока на экране транслируется порнографический фильм. Сказать, что я была в шоке — это ничего не сказать», — пояснила агентству собеседница на условиях анонимности.

Она добавила, что подобный инцидент на днях произошел в другом классе этой же школы во время урока химии. Родители учеников предполагают, что к системе подключаются хакеры и таким образом развлекаются. Из-за этих ситуаций они всерьез обеспокоены психическим здоровьем своих детей.

Получить оперативный комментарий в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» Тюмени URA.RU не удалось: в приемной агентству ответили, что директора нет на месте. В региональный департамент образования направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало том, что с 9 ноября учащиеся 6-11 классов школ Тюменской области были переведены на дистанционное обучение. При этом некоторые родители старшеклассников заявили, что недовольны тем, как организован этот процесс.