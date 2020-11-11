11 ноября 2020

Якушев отреагировал на межэлитный конфликт в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Утро. Физкультура на набережной. обвалившийся потолок. администрация. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, мэрия, городские куранты, часы на башне
Полпред пока не намерен вникать во внутреннюю жизнь «серого дома» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев не намерен в ближайшее время разбираться с межэлитным конфликтом в Екатеринбурге. На пресс-конференции он призвал всех участников противостояния выполнять поручения главы государства.

«Не хочу оценивать и давать оценок. Я в должности полпреда в Екатеринбурге нахожусь второй день. У меня другие задачи, я вникаю в дела. Если будет необходимость что-то пообсуждать, должно пройти определенное время», — заявил Владимир Якушев.

Он призвал политиков настроиться на позитив. «У нас нет времени выяснять, кто умнее, а кто выше ростом. Мы должны выполнять поручения главы государства», — заявил полпред. В Екатеринбурге происходит противостояние думского большинства, представляющего интересы авторитетного бизнесмена с мэром Александром Высокинским. В последние несколько месяцев активно обсуждался вопрос об отставке градоначальника, однако несколькими днями ранее свердловский вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что отставка мэра не планируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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