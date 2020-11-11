Якушев отреагировал на межэлитный конфликт в Екатеринбурге

Новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев не намерен в ближайшее время разбираться с межэлитным конфликтом в Екатеринбурге. На пресс-конференции он призвал всех участников противостояния выполнять поручения главы государства.
«Не хочу оценивать и давать оценок. Я в должности полпреда в Екатеринбурге нахожусь второй день. У меня другие задачи, я вникаю в дела. Если будет необходимость что-то пообсуждать, должно пройти определенное время», — заявил Владимир Якушев.
Он призвал политиков настроиться на позитив. «У нас нет времени выяснять, кто умнее, а кто выше ростом. Мы должны выполнять поручения главы государства», — заявил полпред. В Екатеринбурге происходит противостояние думского большинства, представляющего интересы авторитетного бизнесмена с мэром Александром Высокинским. В последние несколько месяцев активно обсуждался вопрос об отставке градоначальника, однако несколькими днями ранее свердловский вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что отставка мэра не планируется.
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