Депутаты борются за внимание Алексея Орлова, хотя он еще не назначен на пост мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга, ожидающие отставки мэра Александра Высокинского, пытаются понравиться первому замгубернатора Алексею Орлову. Именно его называют вероятным преемником Высокинского. Как стало известно URA.RU, группа депутатов из окружения спикера думы Игоря Володина планирует сохранить за городскими властями управление медициной, чтобы следующий мэр (если отставка произойдет) представил это как свою первую победу.

Автором пиар-проекта источники URA.RU называют депутата от «Яблока» Константина Киселева, который считается политконсультантом Володина. 24 ноября на встрече с советником министра здравоохранения Борисом Вологжаниновым депутаты попросят оставить мэрии управление поликлиниками после ликвидации горздрава (которая завершится к 2021 году). «И следующий мэр сможет сказать, что предыдущий глава потерял медицину, а он хоть и часть, но все-таки сохранил», — передал замысел интриги инсайдер.

В разговоре с корреспондентом Киселев подтвердил, что идея обратиться к Вологжанинову есть: «Нужно оставить [в управлении города] хотя бы первичную — поликлиническую — помощь». Однако, комментируя информацию о том, что он готовит пиар-проект для Орлова, депутат заявил, что не встречался с ним. «Но то, что будущему мэру придется выстраивать [позитивную] повестку, — это понятно. Я об этом всем говорю», — сказал Киселев.

По информации агентства, спикер гордумы Игорь Володин предпринимает и другие попытки выстроить отношения с Орловым. Хотя в разговоре с URA.RU он заявил, что в последние несколько недель не контактировал с замгубернатора.

Возможная отставка мэра Екатеринбурга активно обсуждается екатеринбургским истеблишментом с октября. Орлова называют безальтернативным кандидатом на смену Высокинскому. При этом некоторые источники URA.RU во властных структурах отмечают, что губернатор Евгений Куйвашев еще не принял окончательное решение. Сами Орлов и Высокинский не комментируют эту тему.