Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Миротворческий контингент развернется в Нагорном Карабахе по указу президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе развернется миротворческий контингент. Указ о поддержании мира подписал президент России Владимир Путин.

«Развернуть миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта», — написано в указе, опубликованном на сайте правовой информации. Уточняется, что замена состава будет производиться не реже двух раз в год. На данный момент в зону конфликта отправлены 1960 миротворцев на пять лет с продлением на такой же период, если за полгода до истечения срока стороны конфликта не заявят о желании прекратить соблюдать договоренности.

В указе президента также говорится, что правительство России выделит средства на эти цели. Миротворцам нужно материальное обеспечение и дополнительные гарантии и компенсации их семьям.

Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. При этом Турция выслала миротворцев в район конфликта. После чего российские миротворцы также отправились в район военных действий. Пресс-секретарь президента России уточнил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе смогут взаимодействовать с турецкими, если последние дислоцируются в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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