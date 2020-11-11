В Челябинской области водитель пожарной машины чуть не стал мэром

Челябинский пожарный чуть не повторил успех выигравшей выборы костромской уборщицы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Водитель пожарной машины части МЧС в Чесме (центра Чесменского района Челябинской области) прорвался во второй тур выборов главы села, набрав 29 баллов из 30 возможных по итогам тестирования. Об этом сообщил источник URA.RU в местном совете депутатов.

«У нас изменили порядок выборов глав поселений. К конкурсу допускают по результатам тестирования. По итогам заполнения анкеты почти максимальное количество баллов набрал Андрей Черных. Теперь его кандидатуру вынесут на рассмотрение депутатов, которые и должны сделать выбор», — рассказал URA.RU собеседник.

Однако, как сообщил URA.RU действующий глава муниципалитета Сергей Перчаткин, карьерный взлет его соперника прервался уже на следующем этапе отбора. «Тестирование лишь первый из четырех критериев конкурса. Далее следует 10-минутное выступление, где кандидат представляет комиссии свое видение будущей работы, также учитывается образование и опыт руководящей работы. В данном случае кандидат „отсеялся“ после презентации», — рассказал URA.RU глава Чесмы. С Черных связаться не удалось.

Схожая история произошла на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области. С той разницей, что уборщица Марина Удгодская выиграла их у действующего руководителя муниципалитета. У нового главы приехала брать интервью телеведущая Ксения Собчак, а глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о первых шагах победительницы президенту РФ Владимиру Путину.