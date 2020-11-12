Собянин продлил дистанционное обучение в Москве

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Учащиеся 1-5 классов также могут перейти на дистанционный формат обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение в Москве продляется на неопределенный срок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что эта система будет продлена», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Окончательное решение будет принято на следующей неделе в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также Собянин предлагает перевести школьников 1-5 классов на дистанционный формат обучения. Такое решение могут принять родители на общем собрании, пишет агентство Nation News.

Ранее в Москве ввели дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов. В начале ноября его продлили до 22 числа. При этом Собянин сообщал, система здравоохранения справляется с существующей нагрузкой, поэтому вводить жесткие ограничительные меры не нужно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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