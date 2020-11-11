В проблемном челябинском городе отменили выборы мэра

До процедуры перевыборов градоначальником останется Вера Ускова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее, в одном из самых проблемных городов Челябинской области, отменили выборы мэра, которые должны были состояться 18 ноября. Депутат Тракторозаводского района Челябинска Роман Муратчин, который считался фаворитом областных властей, отозвал свою заявку. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин.

«Процедура выборов начнется заново, Муратчин отозвал свою кандидатуру, как и остальные кандидаты. Мы будем искать новую кандидатуру, я сейчас провожу консультации. Нам нужен мэр, который сможет выстроить отношения с инвесторами», — прокомментировал URA.RU Векшин.

Векшин также добавил, что до выборов нового главы нынешний мэр Вера Ускова, чьи полномочия должны истекать к концу ноября, продолжит исполнять функции градоначальника.

«Муратчин не смог выстроить контакт с собранием депутатов, — пояснил URA.RU источник в резиденции губернатора. — Чтобы этот конфликт не разжигать заново, решено перезапустить процедуру выборов».

Связаться с Муратчиным не удалось. Инсайдер также пояснил, что переговоры с остальными кандидатами с целью отзыва их заявлений проводил лично Векшин.

Верхний Уфалей считается одним из самых проблемных городов из-за высокого уровня безработицы. Ситуация осложнилась, когда остановилось градообразующее предприятие «Уфалейникель». К действующему мэру Усковой, в свою очередь, накопились претензии из-за частых коммунальных ЧП.