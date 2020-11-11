Студенты КГУ пожаловались на проблемы с интернетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Студенты двух общежитий Курганского государственного университета пожаловались на проблемы с интернетом, что мешает дистанционному обучению. Жалобы студентов озвучили 12 ноября на пресс-конференции с руководством вуза.

«Когда в общежитии КГУ №4 проведут стабильный интернет? Учиться трудно на дистанционном обучении через Wi-Fi», — зачитали жалобу студента на онлайн-встрече. Обратившийся добавил, что свой интернет провести нельзя. Также на проблемы с интернетом пожаловались родители студентов общежития №2.

«Такая проблема существует. По четвертому общежитию проведена собственная университетская сеть, и она работает. Сбои происходят из-за того, что канал постоянно занят загрузками с торрентов», — ответил начальник центра вычислительных и информационных технологий вуза Дмитрий Кожухарь. Он объяснил, что их система автоматически блокирует излишнюю сетевую активность. По его словам, из-за любителей сериалов страдают те, кто хочет учиться.

Кожухарь добавил, что сторонним провайдерам придется заключать договор аренды с вузом, но таких компаний за последние три года не нашлось. Он объяснил, что в общежитии №2 сеть была повреждена из-за ремонтных работ. Ее не могли починить из-за нехватки средств. Там, по его словам, интернет планируют запустить до конца года. Решение других проблем запланировано на 2021 год.

Студенты вузов, техникумов и колледжей региона учатся дистанционно с 19 октября. Это связано с ухудшением коронавирусной обстановки в области.