Бизнес в Тюмени игнорирует коронавирусные требования губернатора

Не смотря на запрет, в Тюмени работают ночные клубы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприниматели Тюмени игнорируют требования режима повышенной готовности. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо. Несмотря на постановление, подписанное губернатором Тюменской области Александром Моором, в столице региона работают ночные клубы, а в кафе курят кальяны.

«Накануне мы через суд приостановили деятельность ночного клуба по интересам „Черника“. Его сотрудники не носят маски, внутри нет дезинфицирующих средств и масса других нарушений», — рассказала Шарухо. Несмотря на решение о приостановлении деятельности, в Instagram вышеназванного заведения посетителей призывают бронировать столики на ближайшие выходные и анонсируют выступление приглашенного артиста.

Также в регионе выявлены факты работы других ночных клубов и курения кальянов в кафе. «Поэтому мы усиливаем надзорные мероприятия за соблюдением масочного режима совместно с профильными департаментами. Как в общественных местах, так и в транспорте, в том числе и в такси», — подчеркнула глава областного Роспотребнадзора.

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