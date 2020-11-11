11 ноября 2020

Бизнес в Тюмени игнорирует коронавирусные требования губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая вечеринка в период режима повышенной готовности. Тюмень, танцы, вечеринка, тусовка
Не смотря на запрет, в Тюмени работают ночные клубы Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Предприниматели Тюмени игнорируют требования режима повышенной готовности. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо. Несмотря на постановление, подписанное губернатором Тюменской области Александром Моором, в столице региона работают ночные клубы, а в кафе курят кальяны.

«Накануне мы через суд приостановили деятельность ночного клуба по интересам „Черника“. Его сотрудники не носят маски, внутри нет дезинфицирующих средств и масса других нарушений», — рассказала Шарухо. Несмотря на решение о приостановлении деятельности, в Instagram вышеназванного заведения посетителей призывают бронировать столики на ближайшие выходные и анонсируют выступление приглашенного артиста.

Также в регионе выявлены факты работы других ночных клубов и курения кальянов в кафе. «Поэтому мы усиливаем надзорные мероприятия за соблюдением масочного режима совместно с профильными департаментами. Как в общественных местах, так и в транспорте, в том числе и в такси», — подчеркнула глава областного Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени умерла самая молодая пациентка с коронавирусом. Девушке было 33 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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