Россиян предложили расселять из аварийного жилья в коттеджи

Переселение в частные дома ускорит решение проблемы с аварийным жильем Фото: Илья Московец © URA.RU

«Единая Россия» предложила расселять людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, в индивидуальные дома. Изменения в законодательство партийцы обсудили 12 ноября с представителями Минстроя РФ на онлайн-конференции.

«Одновременно с развитием сегмента ИЖС эта мера [переселение в частные дома] позволит ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов», — объяснил инициативу руководитель рабочей группы генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. Депутат Госдумы отметил, что нововведение позволит жителям сэкономить на переезде в крупные города, а необходимые механизмы для развития рынка ИЖС уже разрабатываются — применение эскроу-счетов при покупке частных домов и их строительство по типовым проектам.

В Курганской области на переселение жителей планируют потратить 1,6 млрд рублей Фото: пресс-служба «Единой России»

Нововведения также позволят снизить нагрузку на регионы. К примеру, в Курганской области до 2024 года планируется переселить 3094 человека из 1570 непригодных для проживания помещений, сообщил секретарь Курганского реготделения партии Евгений Кафеев: «Общий объем финансирования проекта из всех источников более 1,6 млрд рублей». В Югре с 2019 по 2025 годы собираются расселить 1003 многоквартирных дома, в которых проживают почти 30 тысяч человек, добавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков.

Также Якубовский предложил систематизировать работу с аварийным и ветхим жильем. Например, разработать правила по обслуживанию ограниченно-работоспособных домов и снизить взносы за капремонт для жителей таких объектов. Еще одно предложение партии — цифровая трансформация оценки состояния домов. «Собственники жилья и другие заинтересованные лица должны иметь возможность получить заключение о состоянии дома и его конструктивных элементов в цифровом виде. Для этого необходимо трансформировать процедуры оценки состояния домов — они также должны быть ориентированы на сбор информации в цифровом виде», — заявил Александр Якубовский.

В Югре под программу переселения из аварийного жилья попали 30 тысяч человек Фото: пресс-служба «Единой России»

Также депутат Госдумы предложил ввести реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов, чтобы исключить возможность двойного толкования результатов обследования. Кроме того, единоросс призвал разработать единую цифровую базу многоквартирных домов. «В ней каждому многоквартирному дому будет присвоен свой идентификатор, внесена информация о годе постройки и типе здания, а также жизненном цикле здания», — пояснил Александр Якубовский. В Минстрое РФ поддержали идеи.

С необходимостью перевода всей информации в «цифру» согласился и первый замгендиректора Фонда ЖКХ Олег Рурин. «Такие сведения нужны ресурсноснабжающим, управляющим организациям, тем, кто планирует и проводит капремонт или осуществляет расселение из аварийного жилья», — объяснил он.

В середине сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов. Он открывает возможности для всероссийской реновации.