Полпред соберет в Екатеринбурге спикеров заксобраний регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назначенный в начале недели полпред президента в УрФО Владимир Якушев намерен встретиться со спикерами законодательных собраний регионов Урала, сообщил источник URA.RU в окружении чиновника. Мероприятие назначено на 19 ноября.

«Рассматривается возможность проведения именно личного разговора в Екатеринбурге, хотя губернаторов он планировал собирать по ВКС. Отчасти такая разница может быть связана с тем, что вводные спикерам одинаковые, а с каждым главой региона свой разговор», — утверждает инсайдер агентства. Он уточняет, что после выдачи вводных губернаторам по ВКС полпред начнет турне по регионам и встретится с каждым лично.

Официальный представитель уральского полпредства не ответил на звонок журналиста URA.RU. Информацию о предстоящей встрече на условиях анонимности подтвердил один из спикеров заксобраний региона.

Владимир Якушев в ходе первой пресс-конференции в новом статусе анонсировал встречи с главами субъектов. Первым аудиенцию получит свердловский глава Евгений Куйвашев: разговор с ним состоится вечером 12 ноября.