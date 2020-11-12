Полпред Якушев пригласил на встречу шесть VIP. И это не губернаторы

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Пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Екатеринбург , якушев владимир
Полпред соберет в Екатеринбурге спикеров заксобраний регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назначенный в начале недели полпред президента в УрФО Владимир Якушев намерен встретиться со спикерами законодательных собраний регионов Урала, сообщил источник URA.RU в окружении чиновника. Мероприятие назначено на 19 ноября.

«Рассматривается возможность проведения именно личного разговора в Екатеринбурге, хотя губернаторов он планировал собирать по ВКС. Отчасти такая разница может быть связана с тем, что вводные спикерам одинаковые, а с каждым главой региона свой разговор», — утверждает инсайдер агентства. Он уточняет, что после выдачи вводных губернаторам по ВКС полпред начнет турне по регионам и встретится с каждым лично.

Официальный представитель уральского полпредства не ответил на звонок журналиста URA.RU. Информацию о предстоящей встрече на условиях анонимности подтвердил один из спикеров заксобраний региона.

Владимир Якушев в ходе первой пресс-конференции в новом статусе анонсировал встречи с главами субъектов. Первым аудиенцию получит свердловский глава Евгений Куйвашев: разговор с ним состоится вечером 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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