Илья Захаров (на переднем плане) и Анатолий Шарапов (сзади) — потерпевшие по делу о слежках за политиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский суд Екатеринбурга на четыре месяца продлил арест 22-летнего Данила Рыкова — единственного из фигурантов уголовного дела о слежке за городскими политиками и бизнесменами, кто находится под стражей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По словам другого собеседника агентства, знакомого с ходом следствия, в ближайшее время могут состояться новые аресты.

«Рыкову продлен срок содержания под стражей на четыре месяца — до 13 марта. Обычно на такой срок людей оставляют под стражей, если дело имеет особую важность и в нем много фигурантов, которые, вероятно, тоже будут арестованы», — рассказал инсайдер. У силовиков при этом существовали опасения, что подозреваемому удастся выйти из-з СИЗО ввиду наличия «высоких покровителей», сообщает источник URA.RU.

Рыков был арестован 9 октября. Его подозревают в совершении ряда преступлений, одно из которых — слежка за вице-мэром Екатеринбурга Ильей Захаровым. При задержании сотрудники УФСБ обнаружили у него в квартире детализацию телефонных переговоров Захарова. Также, по неподтвержденной информации, Рыков мог следить за передвижениями чиновника. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30 УК РФ применительно к пункту «а» ч. 2 с. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству, совершаемому группой лиц по предварительному сговору»).

Рыков мог входить в преступную группировку из 12 человек, которая среди прочего следила не только за Захаровым, но и спикером гордумы Игорем Володиным, советником губернатора Анатолием Шараповым и совладельцем компании «Мотив» Виталием Кочетковым. Остальные 11 человек находятся под подписками о невыезде. «В ближайшее время их, скорее всего, также поместят в СИЗО», — делится инсайдер, знакомый с ходом расследования.

Ранее в СМИ появлялась информация, что группа действовала якобы под патронажем депутата думы Алексея Вихарева. Однако сам Вихарев категорически это отрицает.