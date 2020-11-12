В Госдуме объяснили смысл поправок о дистанционном обучении

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Дистанционное обучение не станет нормой, установленной законом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новые поправки о продлении порядка дистанционного обучения носят только технический характер. Эту инициативу сейчас рассматривает Государственная дума РФ.

«Изменения носят фактически технический характер и лишь уточняют полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования в части применения форм электронного и дистанционного образования, чего раньше в законе „Об образовании“ не было», — рассказал о законопроекте вице-спикер нижней палаты Петр Толстой на своей странице в Facebook. Он уточнил это в связи с тревогой родителей, которую вызывает тема дистанционного обучения.

Депутат отдельно подчеркнул, что государство не считает дистанционное обучение нормой. «Президент РФ Владимир Путин еще весной заявил, что этого не допустит», — подчеркнул вице-спикер. После коронавируса форма обучения будет прежней.

Дистанционное обучение начали вводить в школах России еще весной и возобновили эту практику сейчас. Такая форма обучения школьников позволяет сдерживать распространение коронавируса. В Москве, например, школьники 6-11 классов находятся на дистанционке до 22 ноября. Однако мэр считает, что мера будет продлена еще.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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