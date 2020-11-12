Гордума Челябинска несет потери, депутат сдает мандат

Эльнара Габайдулина не хочет быть депутатом думы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Эльнара Габайдулина написала на имя спикера думы Андрея Шмидта заявление о сложении полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник в думе. Инсайдер отметил, что за мандат Габайдулиной уже началась борьба.

«Габайдулина написала Шмидту, что слагает полномочия депутата думы. Возможно, что это просто эмоции», — рассказал источник. Если она не отзовет заявление, документ рассмотрят на ближайшей сессии гордумы. «Я отказываюсь от комментариев», — заявила Габайдулина, когда до нее дозвонился корреспондент URA.RU. Получить комментарий Шмидта не удалось.

Габайдулина была делегирована в гордуму от Тракторозаводского райсовета Челябинска. В райсовет она избралась в сентябре 2019 года, выдвинувшись от «Единой России». Если Габайдулина сложит полномочия депутата гордумы, тракторозаводские депутаты должны будут выдвинуть в думу нового представителя.

«Габайдулина прошла в гордуму по квоте „молодогвардейцев“ (выходцы из „Молодой гвардии“ „Единой России“). И сейчас их представитель [депутат гордумы Александр] Галкин якобы предлагает депутатам Тракторозаводского отделения вакантный мандат. Уже есть обратная связь. „Молодогвардейцы“ выбирают, кто предложит лучшие условия», — рассказал источник в «ЕР».

«Я никаких переговоров не веду, у меня нет на это полномочий. Такие решения в компетенции партии», — заявил URA.RU Галкин. В состав гордумы Челябинска входит 49 депутатов. Дума формируется из представителей райсоветов областного центра — по семь человек от каждого из семи районов.