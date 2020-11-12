СМИ: в Москве за госизмену арестован представитель «Аэрофлота»

Представителя «Аэрофлота» в Великобритании заподозрили в госизмене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в государственной измене. Позже выяснилось, что он является представителем «Аэрофлота» в Великобритании.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 ноября 2020 года в отношении Федоткина Дмитрия Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Госизмена“), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года», — приводит ТАСС сообщение суда.

По слова близкого к следствию источника агентства, Федоткин является представителем «Аэрофлота» в Великобритании. Его подозревают в том, что он передавал британской разведслужбе «секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ». При этом, как отмечается, мужчина не имел доступа к гостайне. Свою вину он не признает, обвинение ему не предъявлено. В пресс-службе авиакомпании не располагают информацией о задержании и аресте сотрудника, пишет «Интерфакс». За инкриминируемые преступления Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.